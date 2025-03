Cher ist wieder dabei: Das ist über Mamma Mia 3 bekannt

Die "Mamma Mia!"-Filme gehören zu den erfolgreichsten Musical-Verfilmungen aller Zeiten. Nach dem zweiten Teil aus dem Jahr 2018 warten Fans sehnsüchtig auf eine Fortsetzung. Und es gibt immer mehr Grund zur Hoffnung: Hauptdarstellerin Amanda Seyfried (39) hat in einem Interview mit "E! News" erneut bestätigt, dass der dritten Teil kommt - und betont, dass auch Cher (78) wieder mit von der Partie sein wird.

"Ich würde es ohne sie nicht machen wollen"

"Cher wird definitiv dabei sein", verriet die Schauspielerin, die in den bisherigen Filmen Sophie spielte. "Ich meine, ich würde es an diesem Punkt ohne sie nicht machen wollen." Allerdings scheint das Projekt noch nicht sonderlich weit fortgeschritten zu sein. "'Mamma Mia 3' wird passieren, und ihr werdet es vor 2038 in den Kinos sehen. Das ist alles, was ich mit Sicherheit sagen kann", so Seyfried weiter. Es müsse zunächst "einen Wettbewerb geben, bei dem jemand 'Mamma Mia 3' schreibt".

Cher selbst hatte ihre Zusage zu "Mamma Mia 3" in einem Interview aus dem vergangenen November bereits angekündigt. "Wir sprechen darüber. Ich weiß nicht, wann sie es machen werden, aber ich weiß, dass sie darüber reden", sagte die Sängerin gegenüber "Entertainment Weekly". Cher übernahm in "Mamma Mia 2" die Rolle der exzentrischen Ruby Sheridan, also der Mutter von Donna (Meryl Streep, 75) und Oma von Sophie, die ihre große Liebe wiederfindet.

Kommt auch Meryl Streep zurück?

Judy Craymer (67), die Schöpferin des Musicals und der beiden Filme, hatte im Mai 2023 erstmals über die Möglichkeit eines dritten "Mamma Mia"-Teils gesprochen. "Er befindet sich in der Anfangsphase. [...] Ich will nicht zu viel verraten, aber ich weiß, dass es eine Trilogie gibt", erklärte die Produzentin "Deadline". Es gebe die Idee für eine Geschichte, "und ich denke, dass Meryl [Streep] zurückkommen sollte - und wenn das Drehbuch richtig ist, würde sie das auch tun, denn sie hat die Rolle der Donna wirklich geliebt". Meryl Streep (75) hatte im ersten Film die Hauptrolle übernommen, im zweiten Film war ihre Figur allerdings gestorben und tauchte deshalb nur noch in einer Szene auf.

Streep selbst bestätigte im Mai dieses Jahres gegenüber dem Magazin, dass sie bereits für den Film angefragt wurde. Sie sei sich zwar noch unsicher, wie ihre Rolle umgesetzt werden könne, werde sich aber mit der Produzentin für Gespräche treffen. "Natürlich will ich das machen. Ich glaube, die Leute lieben es", betonte sie im Interview.

Auch Tanya-Darstellerin Christine Baranski (72) hat sich bereits mit Craymer zusammengesetzt. "Ich war in London mit Judy Craymer in unserer Lieblingskneipe. Sie plant 'Mamma Mia 3'. Sie hat mir einen genauen Handlungsplan aufgetischt. Das ist alles, was ich sagen kann", so die Schauspielerin im Mai 2024 im Gespräch mit "The Hollywood Reporter".

Verzögerung wegen "Wicked 2"

Auch Amanda Seyfried erklärte in einem vorherigen Interview mit "The Hollywood Reporter", dass die Produzentin kontinuierlich an dem Film arbeite - allerdings komme es wegen des zweiten Teils von "Wicked" zu Verzögerungen. Universal Pictures wolle zuerst dieses Musical-Projekt veröffentlichen, bevor man sich wieder "Mamma Mia" zuwende. "Der erste 'Wicked' musste auf Eis gelegt werden, als 'Mamma Mia! 2' produziert wurde. Bei Musicals ist es eine Entweder-Oder-Situation", so Seyfried. Der zweite Teil der "Wicked"-Reihe soll am im November in die Kinos kommen.

Der erste "Mamma Mia!"-Film aus dem Jahr 2008 war ein großer Erfolg und spielte weltweit 611,5 Millionen US-Dollar ein - bei einem Budget von nur 52 Millionen. Die Fortsetzung "Mamma Mia! Here We Go Again" von 2018 war ebenfalls enorm beliebt. Neben Streep, Seyfried, Cher und Baranski sind in den mit ABBA-Hits gespickten Musikfilmen auch Stars wie Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Dominic Cooper und Lily James zu sehen.