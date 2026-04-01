Chemsex-Sprechstunde in Stuttgart: „Viele können sich Sex ohne Drogen nicht mehr vorstellen“

Sex unter Drogeneinfluss ist kein Randphänomen mehr. Die Leiterinnen der Stuttgarter Chemsex-Sprechstunde erklären die Risiken und wie geholfen werden kann.
Chemsex – also Sex unter Drogeneinfluss – ist längst kein Randphänomen mehr. Auch in Deutschland suchen immer mehr Menschen Hilfe wegen sexualisierten Substanzkonsums. Am Klinikum Stuttgart gibt es seit rund einem Jahr eine spezialisierte Chemsex-Sprechstunde, die von der Sozialarbeiterin Lea Herrlinger und der Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Réka Märtz geleitet wird. Wir haben nachgefragt, ab wann Sex unter Drogen gefährlich ist und wie die Sprechstunde helfen kann.