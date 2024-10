Schauspielerin Jenna Fischer, die in der US-Serie "The Office" die Rolle der Pam spielte, macht öffentlich, dass bei ihr im Dezember vergangenen Jahres Brustkrebs diagnostiziert worden ist.

US-Schauspielerin Jenna Fischer (50) macht ihre Brustkrebs-Diagnose öffentlich. Seit Dezember 2023 kämpft der Star aus der US-Serie "The Office" (2005-2013) gegen die Erkrankung an.

Anlässlich des Brustkrebs-Monats ("breast cancer awareness month") teilte sie ein Foto von sich mit ihrem "lückenhaften Pixie"-Haarschnitt und schrieb auf Instagram dazu: "Ich hätte nie gedacht, dass ich eine solche Ankündigung machen würde, aber jetzt ist es so weit. Letzten Dezember wurde bei mir Brustkrebs im Stadium 1 diagnostiziert. Nach einer Operation, Chemotherapie und Bestrahlung bin ich jetzt krebsfrei."

Weiter schrieb Fischer, die Probleme seien bei einer Routine-Mammographie aufgefallen, bei der unklare Ergebnisse aufgrund von dichtem Gewebe ihren Arzt dazu veranlassten, eine Ultraschalluntersuchung anzuordnen. "Sie fanden etwas in meiner linken Brust. Eine Biopsie wurde angeordnet. Dann, am 1. Dezember 2023, erfuhr ich, dass ich dreifach positiven Brustkrebs im Stadium 1 hatte." Die Schauspielerin erklärte weiter, dass der Krebs "aggressiv ist... aber sehr gut auf die Behandlung anspricht", und dass sie sich einer Lumpektomie unterzogen habe.

Jenna Fischer ist noch in Behandlung

"Zum Glück wurde mein Krebs früh erkannt und hatte sich nicht ausgebreitet", so Fischer, bevor sie hinzufügte, dass sie ab Februar wöchentliche Chemotherapie erhielt und im Juni drei Wochen lang bestrahlt wurde. Sie werde weiterhin behandelt, "aber ich freue mich, sagen zu können, dass es mir gut geht".

Sie forderte ihre Followerinnen auf, sich jährlich einer Mammographie zu unterziehen und fügte hinzu: "Mein Tumor war so klein, dass man ihn bei einer physischen Untersuchung nicht ertasten konnte." Weiter schrieb sie: "Wenn ich sechs Monate länger gewartet hätte, hätte es viel schlimmer kommen können. Er hätte sich ausbreiten können... Betrachtet das als einen Tritt in den Hintern."

Kolleginnen reagieren erleichtert

Angela Kinsey (53), die Angela Martin in "The Office" spielte und gemeinsam mit Fischer den "Office Ladies Podcast" moderiert, kommentierte den Beitrag: "Ich liebe dich und ich bin so froh, dass du es teilst. Ich halte dir den Rücken frei, immer." Ellie Kemper (44), die in der Seri als Erin Hannon zu sehen war, kommentierte: "Wir lieben dich, Jenna. Danke, dass du uns teilhaben lässt und uns inspirierst."

Und Schauspielerin Olivia Munn (44), die Anfang des Jahres ihre eigene Brustkrebsdiagnose bekannt gab, schrieb: "Du weißt bereits, wie sehr ich dich liebe und wie unglaublich stolz ich auf dich bin. Aber ich möchte es einfach noch einmal sagen: Ich liebe dich und indem du deine Geschichte teilst, hilfst du so vielen Frauen und rettest so viele Leben. Du bist einfach die Beste."