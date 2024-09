Chemo beendet: Charles reagiert auf wundervolle Nachricht von Kate

Prinzessin Kate (42) hat am Montag (9. September) auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Kensington Palasts ein intimes Video geteilt, das sie mit ihrer Familie im Urlaub in Norfolk zeigt. Dazu verfasste die Ehefrau von Prinz William (42) bewegende Worte und erklärte dabei, ihre Chemotherapie abgeschlossen zu haben.

Zahlreiche Glückwünsche und positive Reaktionen sammelten sich nach der Veröffentlichung unter den emotionalen Beiträgen bei X und Instagram. Innerhalb der ersten fünf Stunden wurde auf den Instagram-Post mit rund 1,5 Millionen Herzen reagiert. "Das hat mir Tränen in die Augen getrieben", zeigte sich eine Userin gerührt. "Lebe das Leben in vollen Zügen, sei glücklich und verbreite weiterhin Freude und Hoffnung für alle um dich herum." Andere Kommentare lauteten: "Der Inbegriff von Klasse und Inspiration, das sind tolle Neuigkeiten" oder "Das ist ein beeindruckendes Video über eine außergewöhnliche Frau und ihre Familie." Es sei ihm eine große Ehre gewesen, "daran mitzuwirken - vielen Dank für das Vertrauen, diesen Film mit Ihnen drehen zu können", kommentierte auch der Londoner Filmemacher Will Warr, der das Video für die Royals kreierte.

Royale Unterstützung auf dem Weg der Genesung

Auch König Charles (75), der selbst an Krebs erkrankt ist, und Ehefrau Königin Camilla (77) haben bereits auf das Video und die frohe Botschaft indirekt reagiert. Eine Palastquelle erklärte dem "Daily Mirror": "Sowohl der König als auch die Königin betrachten die Details in der Ankündigung der Prinzessin von Wales als wunderbare Nachricht und werden der Prinzessin weiterhin alle Liebe, Gedanken und Unterstützung auf ihrem weiteren Weg zur vollständigen Genesung zukommen lassen."

"Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich meine Chemotherapie endlich abgeschlossen habe", erklärt Kate unter anderem in ihrem Social-Media-Post. "Die vergangenen neun Monate" seien für Kates Familie und sie selbst "unglaublich hart" gewesen. Ihre Krebserkrankung bezeichnet sie als "für alle Beteiligten komplex, beängstigend und unvorhersehbar".

In Zukunft wolle sich die Prinzessin von Wales nun darauf konzentrieren "alles zu tun, was ich kann, um krebsfrei zu bleiben". Trotz Chemotherapie-Ende sei ihr "Weg zur Heilung und vollständigen Genesung lang und ich muss jeden Tag so nehmen, wie er kommt". In den kommenden Monaten wolle Kate "einige weitere öffentliche Auftritte absolvieren", sollte ihr das möglich sein. Somit kehrt sie zu leichten royalen Verpflichtungen zurück.