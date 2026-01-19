Chemnitz: Seniorin getötet – Pfleger unter Verdacht

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Julian Stratenschulte

Eine 91-Jährige stirbt in einem Pflegeheim, der Verdacht fällt auf einen Pfleger. Die Ermittler geben vorerst nur wenige Details preis.











Eine 91-Jährige ist in einer Pflegeeinrichtung in Chemnitz gewaltsam ums Leben gekommen. Im Verdacht steht ein Pfleger. Gegen den 23-jährigen Libanesen wurde Haftbefehl erlassen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei informierten. Der Mann habe sich jedoch weder zur Tat selbst noch zu seinem Motiv geäußert. Die Ermittler halten sich deswegen mit weiteren Angaben bedeckt, da es sich um Täterwissen handelt, wie es weiter hieß.