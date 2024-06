Chemnitz/Berlin: Zwangsprostitution von Chinesinnen – 29-Jähriger wird festgenommen

1 Die Frauen seien mit falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt worden. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Hauke-Christian Dittrich

Weil er chinesische Frauen in Deutschland zur Prostitution gezwungen haben soll, hat die Polizei einen 29-Jährigen am Flughafen Berlin-Brandenburg festgenommen. Ein Haftrichter erließ am Freitag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den chinesischen Staatsbürger, wie die Polizei im sächsischen Chemnitz am Montag mitteilte. Er soll seit Anfang 2023 Frauen aus China nach Deutschland gebracht und in Wohnungsbordellen zur Prostitution gezwungen haben.