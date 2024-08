Chemische Reaktion: Drei Tote in Thailand bei Reinigung von verstopfter Toilette

Drei Tote in Thailand bei Reinigung von verstopfter Toilette

1 Den Frauen wurde bei der Toilettenreinigung eine toxische Mischung zum Verhängnis. (Symbolbild) Foto: Carola Frentzen/dpa

Eine Frau und ihre beiden Töchter wollten in Thailand eigentlich nur ein verstopftes Rohr an ihrem Klo freibekommen. Aber die chemische Mischung, die sie benutzten, war giftig.











Chon Buri - In Thailand sind drei Frauen bei dem Versuch ums Leben gekommen, ein verstopftes Toilettenrohr zu reinigen. Eine 60-Jährige und ihre 34 und 25 Jahre alten Töchter hätten dazu Schwefelsäure und Natronlauge verwendet - eine tödliche Mischung, wie die Polizei mitteilte. Das Unglück ereignete sich demnach bereits am Montag in der Provinz Chon Buri südöstlich von Bangkok.