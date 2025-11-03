Chemikalie wohl ungefährlich: Unbekannte färben Wildbach in Oberbayern über hunderte Meter neongrün

Unbekannte haben einen Bach in Oberbayern neongrün eingefärbt. Laut Feuerwehr leuchtete das Wasser des Lainbachs am Samstag auf einer Länge von mehreren hundert Metern „intensiv“.
Unbekannte haben einen Bach in Oberbayern neongrün eingefärbt. Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr leuchtete das Wasser des Lainbachs bei Kochel am See am Samstag auf einer Länge von mehreren hundert Metern "intensiv" in der auffälligen Färbung. Wie die Brandschützer aus Kochel weiter mitteilten, gelang es ihren Kräften gemeinsam mit der Polizei, die mutmaßliche Einleitungsstelle zu finden und Wasserproben zu nehmen.