Chemikalie wohl ungefährlich: Unbekannte färben Wildbach in Oberbayern über hunderte Meter neongrün

Unbekannte haben einen Bach in Oberbayern neongrün eingefärbt. Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr leuchtete das Wasser des Lainbachs bei Kochel am See am Samstag auf einer Länge von mehreren hundert Metern "intensiv" in der auffälligen Färbung. Wie die Brandschützer aus Kochel weiter mitteilten, gelang es ihren Kräften gemeinsam mit der Polizei, die mutmaßliche Einleitungsstelle zu finden und Wasserproben zu nehmen.

Das endgültige Ergebnis der Untersuchungen steht noch aus. Das Amt prüft derzeit, ob noch weitere Proben aus dem Bach genommen werden sollen. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Kochel am See war die Verunreinigung, die wohl am Samstag ins Wasser geschüttet worden war, schon am Sonntag nicht mehr sichtbar. Der Lainbach fließt in den Kochelsee. Wanderer hatten die auffällige Farbe bemerkt und die Polizei verständigt.

Das neongrün verfärbte Wasser war offenbar zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Mensch und Tier gewesen. Davon geht das Amt für Wasserwirtschaft in Weilheim aus.

Uranin färbt Wasser leuchtend grün

"Nach gemeinsamer Einschätzung aller Fachstellen handelte es sich nicht um eine gefährliche Substanz", hieß es in der Einsatzmeldung. Vielmehr gehe es um "eine unbedenkliche Flüssigkeit, die von Unbekannten in den Bach eingebracht wurde". Die Hintergründe waren zunächst unklar.﻿

Die Feuerwehr veröffentlichte im sozialen Netzwerk Facebook Bilder, auf den das intensiv neongrün leuchtende Wasser im Bereich der sogenannten Lainbachfälle in natürlichen Wasserbecken und zwischen Steinen zu sehen war. Demnach verfolgten zahlreiche Wanderer den ungewöhnlichen Anblick.

Uranin färbt Wasser leuchtend grün und wird etwa eingesetzt, um Fließwege und -geschwindigkeiten von Gewässern sichtbar zu machen. Bis in die 60er Jahre hinein wurde die Chemikalie verwendet, um den Chicago River in der US-Metropole Chicago zum Feiertag Saint Patrick’s Day grün zu färben. Heute wird der Effekt mit anderen Farbstoffen erreicht