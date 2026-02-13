Chemiestandort Baden-Württemberg: Pakt für Chemie und Pharma gefordert

Die chemische und pharmazeutische Industrie in Baden-Württemberg fordert von der nächsten Landesregierung eine Allianz zur Stabilisierung in der Krise. Die Signale sind positiv.
„Alarmstufe Rot“ – dieses Signal sendet laut dem Verband der Chemischen Industrie Baden-Württemberg (VCI BW) die jüngste Mitgliederumfrage. „Der Pessimismus für den Heimatstandort sitzt tief“, sagt der Vorsitzende Thomas Reith. Mehr als die Hälfte der Unternehmen erwarteten für das Deutschlandgeschäft in den nächsten Jahren „bestenfalls Stagnation oder sogar eine Schrumpfung“ – wobei diese Industrie im Land schon das fünfte Jahr in Folge nicht vom Fleck kommt.