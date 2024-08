Chemie-Zwischenfall in Kaisersbach: Feuerwehrkommandant relativiert den Polizeibericht

1 Mehr als 80 Einsatzkräfte rückten mit insgesamt 20 Fahrzeugen ins Gebiet Täle aus (Symbolbild). Foto: /IMAGO/Fabian Geier

Nach einem Einsatz wegen einer unsachgemäß entsorgten Chemikalie schildert der Kaisersbacher Feuerwehrkommandant den Einsatz. Es wird geprüft, ob die Verursacherin zur Kasse gezogen wird.











Link kopiert



Die Hiobsbotschaften überschlugen sich fast in der Nacht zum Freitag: „Gefahrgut-Unfall in Kaisersbach“, hieß es im Nachrichtenticker, die Polizei vermeldete eine stationär ins Krankenhaus eingelieferte Hausbewohnerin und insgesamt zwölf verletzte Einsatzkräfte der Feuerwehr. In einem mit Bauschutt befüllten Container war es zu einer chemischen Reaktion mit ebenfalls in den Abfall geworfenem Wühlmaus-Gift gekommen – das entstehende Gas löste einen Großeinsatz aus dem halben Rems-Murr-Kreis angerückter Rettungskräfte aus.