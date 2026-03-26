8,7 Milliarden Euro für ein Werk am Meer: BASF eröffnet in China einen zweiten Verbundstandort, der auf lokale Produktion setzt. Der Chemieriese erwartet viel von der historischen Investition.
Zhanjiang - Der deutsche Chemie-Konzern BASF hat nach fast sechs Jahren Bauzeit und einer Milliardeninvestition seinen neuen Verbundstandort in Südchina eröffnet. In einer Welt, die immer geteilter werde, zeige der Standort Zhanjiang, dass globale Kooperation die besten Ergebnisse erziele, sagte BASF-Vorstand Markus Kamieth in seiner Eröffnungsrede vor chinesischen Regierungsbeamten und BASF-Kunden.