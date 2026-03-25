Chemie: BASF eröffnet neuen Verbundstandort in China

Der weltgrößte Chemiekonzern nimmt sein Werk in Zhanjiang offiziell in Betrieb. Die Hoffnung auf Wachstum ist groß. Es gibt aber auch Skepsis.
Zhanjiang - Der Chemiekonzern BASF eröffnet am Donnerstag (26. März) offiziell seinen neuen Verbundstandort im südchinesischen Zhanjiang. Mit einem Investitionsvolumen von rund 8,7 Milliarden Euro ist es das größte Einzelprojekt in der Unternehmensgeschichte. Der Standort gilt als strategisch wichtig für die künftige Ausrichtung des Konzerns. Der Betrieb war bereits im November vergangenen Jahres angelaufen.