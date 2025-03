Cheltenham Festival: Prinzessin Eugenie und Zara Tindall begeistern als stylisches Duo

1 Mike Tindall, Zara Tindall, Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank (v.l.) in Cheltenham. Foto: ddp/INSTAR

Royaler Besuch beim Pferderennen in Cheltenham: Neben Königin Camilla haben Prinzessin Eugenie und Zara Tindall gemeinsam mit ihren Ehemännern das Event besucht und zeigten sich dabei in farblich abgestimmten Looks.











Königin Camilla (77) beehrte am vergangenen Mittwoch das Cheltenham Festival. Die Ehefrau von König Charles III. (76) erschien zum Pferderennen in Begleitung ihres Sohnes Tom Parker Bowles (50). Zu einem dunkelbraunen Mantel trug sie dem windig kalten Wetter entsprechend einen beigefarbenen Hut mit Kunstfellrand und kombinierte dazu schwarze Wildlederstiefel. Für einen stylischen Partnerlook sorgten Prinzessin Eugenie (34) und Zara Tindall (43), die gemeinsam mit ihren Ehemännern Jack Brooksbank (38) und Mike Tindall (46) für die Fotografen am zweiten Tag des Rennens, der auch als "Style Wednesday" bekannt ist, posierten.