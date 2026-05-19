König Charles und Königin Camilla haben vorab die Chelsea Flower Show besucht und dabei Sir David Beckham sowie Filmstar Dame Judi Dench getroffen. Ein besonderer Moment: Der Monarch hielt inne, um an einer eigens nach dem ehemaligen Fußballstar benannten Rose zu riechen.
König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) haben die RHS Chelsea Flower Show im Royal Hospital Chelsea in London am Montag vorab besucht. Dort trafen sie auf Sir David Beckham (51), mit dem der Monarch in den vergangenen Wochen bereits einen gemeinsamen Termin in Highgrove House hatte, um die Gestaltung des diesjährigen King's Foundation Curious Garden zu besprechen.