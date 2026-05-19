König Charles und Königin Camilla haben vorab die Chelsea Flower Show besucht und dabei Sir David Beckham sowie Filmstar Dame Judi Dench getroffen. Ein besonderer Moment: Der Monarch hielt inne, um an einer eigens nach dem ehemaligen Fußballstar benannten Rose zu riechen.

König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) haben die RHS Chelsea Flower Show im Royal Hospital Chelsea in London am Montag vorab besucht. Dort trafen sie auf Sir David Beckham (51), mit dem der Monarch in den vergangenen Wochen bereits einen gemeinsamen Termin in Highgrove House hatte, um die Gestaltung des diesjährigen King's Foundation Curious Garden zu besprechen.

Die Chelsea Flower Show öffnet offiziell am 19. Mai ihre Tore und ist bis zum 23. Mai zugänglich. Sie gilt als eine der bekanntesten Gartenschauen der Welt und findet jährlich auf dem Gelände des Royal Hospital Chelsea statt.

Der Curious Garden - ein Gemeinschaftsprojekt

Wie auch auf Instagram zu sehen ist, war die erste Station des Königspaares der RHS and King's Foundation Curious Garden, ein Gemeinschaftsprojekt, das Charles gemeinsam mit Sir David Beckham, Gartenmoderatorin Frances Tophill und Fernsehmoderator Alan Titchmarsh entwickelt hat. Alle drei sind Botschafter der King's Foundation. Eine Besonderheit der diesjährigen Schau: Erstmals wurden Gartenzwerge zugelassen, die von Prominenten bemalt wurden - darunter Versionen, die Beckham, den König, Tophill und Titchmarsh darstellen.

Beckham erklärte anlässlich der Schau, er wolle eine neue Generation dafür begeistern, die Natur wertzuschätzen und sich dem Gärtnern zuzuwenden. Die Mitarbeit an dem Projekt habe ihm viel Freude bereitet.

Die Beckham-Rose im Mittelpunkt

Ein vielbeachteter Moment des Tages war, als König Charles an der sogenannten "Sir David Beckham Rose" roch, einer Züchtung des Hauses David Austin Roses, die erstmals bei dieser Flower Show der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Beckham trug eine der Blüten als Knopflochblume. Die Rose wurde auf Initiative von Beckhams Tochter Harper (14) als Geschenk zu dessen 50. Geburtstag im Mai 2025 entwickelt. Ein Teil der Verkaufserlöse der Strauchrose kommt der King's Foundation zugute.

Bereits bei dem Treffen in Highgrove hatte Charles nach der Farbe der Blume gefragt. Beckham antwortete, sie sei weiß, und lobte ihren Duft - woraufhin er ergänzte, sie dufte zwar wunderbar, aber nicht ganz so gut wie die Rose des Königs selbst. Die Bemerkung sorgte für Heiterkeit, wie "People" berichtet.

Judi Dench als weiterer Stargast

Zu den prominenten Gästen des Nachmittags zählte auch Filmstar Dame Judi Dench (91), wie "gbnews" berichtet. Die Schauspielerin verbindet eine langjährige Freundschaft mit dem Monarchen; zuletzt war sie bei der Premiere von Charles' Dokumentarfilm "Finding Harmony: A King's Vision" zugegen.

Neben dem Königspaar waren auch weitere Mitglieder der Königsfamilie anwesend, darunter Prinzessin Anne, Prinz Edward sowie Sophie, Duchess of Edinburgh, und Birgitte, Duchess of Gloucester. Annabel Elliot, die Schwester von Königin Camilla, war ebenfalls vor Ort und tauschte mit Beckham einen heiteren Moment beim gemeinsamen Fotoshooting aus.