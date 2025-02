1 Rückt an die Schiesser-Spitze: Sonja Balodis Foto: Schiesser

Führungswechsel bei Schiesser: Sonja Balodis rückt zum 3. März 2025 an die Spitze des Wäschespezialisten Schiesser aus Radolfzell am Bodensee und tritt die Nachfolge von Andreas Lindemann an.