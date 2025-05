Stefan Raab (58) will mit der Show "Chefsache ESC 2025 - Live aus Basel" auf das Finale des Eurovision Song Contests einstimmen (RTL, 14. Mai, 20.15 Uhr). Dazu wird der Entertainer zahlreiche prominente ESC-Gesichter begrüßen.

Wiedersehen mit dem Kult-Kommentator

Wie "Bild" berichtet, soll zum Beispiel Michelle Hunziker (48) dabei sein. Sie führt am 17. Mai zusammen mit Sandra Studer (56) und Hazel Brugger (31) durch die Finalshow, die in Basel stattfindet. Ebenfalls demnach in Raabs Warm-up -Show dabei: Vorjahressieger Nemo (25), Conchita Wurst (36), der österreichische Siegerbeitrag von 2014, sowie der Schweizer Sänger Luca Hänni (30), der 2012 "DSDS" gewann.

Zudem werde der langjährige ESC-Kommentator Peter Urban (77) und sein Nachfolger Thorsten Schorn (49) wartet. Auch Stefan Raabs einstiger Praktikant und Kumpel Elton (54), der bereits bei der Suche nach dem diesjährigen deutschen Beitrag dabei war, soll an der Countdown-Show teilnehmen.

Abor & Tynna berichten von ihren Proben

Das Geschwister-Duo Abor & Tynna vertreten Deutschland mit dem Song "Baller". Die beiden sollen auch in Raabs Live-Show drei Tage vor dem Finale im Mittelpunkt stehen und Einblicke in ihre Proben geben. Hinter den Geschwistern liegen harte Wochen, da Sängerin Tünde Bornemisza (24) wegen einer Kehlkopfentzündung nicht singen durfte.

Die Eröffnungszeremonie für den ESC 2025 in Basel fand bereits am 11. Mai statt. Am Dienstag, 13. Mai, folgt ab 21 Uhr das erste Halbfinale, am Donnerstag, 15. Mai, ab 21 Uhr das zweite Halbfinale. Das Finale am Samstag, 17. Mai, startet ebenfalls um 21 Uhr (Das Erste).