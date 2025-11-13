Chefket im Wizemann: Rap mit weißer Weste

Der Heidenheimer Rapper feierte im Wizemann die Multikultur mit Gästen und Bausparvertrag.
Muss Chefket, türkischstämmiger Rapper aus Heidenheim an der Brenz, nun damit leben, dass man sich mehr für sein T-Shirt interessiert als für seine Musik? Wohl kaum. Chefket, bürgerlich, Şevket Dirican, geboren 1981, war zu Jan Böhmermann geladen, ausgerechnet am 7. Oktober, dem Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel. Staatsminister Wolfram Weimer sichtete den Rapper medial mehrfach in einem T-Shirt, das Palästina ohne Israel zeigt, interpretierte dies als Leugnung des Existenzrechtes des Staates Israel und ließ die Böhmermann-Show platzen: Chefket wurde ausgeladen, weitere Künstler zogen sich zurück.