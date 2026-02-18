Seine Aufgabe als Porsche-Chefdesigner hatte Michael Mauer bereits verloren. Nun scheidet er ganz aus dem VW-Konzern aus und wird durch Andreas Mindt ersetzt.
Es sollte ein Abschied auf Raten werden. Doch was als sanfter Übergang in den Ruhestand geplant war, endet jetzt doch sehr abrupt. Der legendäre Chefdesigner Michael Mauer verlässt den Volkswagen-Konzern zum 1. März. Bereits im Januar war Mauer im Zuge der Umstrukturierung unter dem neuen Porsche-Chef Michael Leiters von seinen Aufgaben beim Zuffenhausener Sportwagen-Hersteller abberufen worden. Übergeordneter Chefdesigner des gesamten Volkswagen-Konzern sollte Mauer aber bleiben. Doch auch dort hat er nun keine Zukunft mehr. Bei Porsche wird Michael Mauer durch den ehemaligen McLaren-Mann Tobias Sühlmann ersetzt, bei der Volkswagen Group folgt auf ihn nun Andreas Mindt.