Der Streit um ein Abtreibungsverbot des katholischen Klinikträgers in Lippstadt hat hohe Wellen geschlagen. Nun beginnt das Berufungsverfahren. Der klagende Chefarzt sieht Grund zur Zuversicht.
Lippstadt - Im juristischen Streit zwischen einem Chefarzt des Klinikums Lippstadt und dem katholischen Krankenhausträger um ein Abtreibungsverbot hat sich der Mediziner vor der Berufungsverhandlung optimistisch gezeigt. Diesmal werde man gegen das "katholische Abtreibungsverbot" gewinnen, sagte Gynäkologe Joachim Volz auf Instagram. Dort rief er zur Teilnahme an einer Demo kurz vor der mündlichen Verhandlung am heutigen Donnerstagmittag (12.15 Uhr) am Landesarbeitsgericht Hamm auf.