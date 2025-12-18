Neuer Chef des Mietervereins: „Ich bin nicht gekommen, um Herrn Gaßmann zu stürzen“

Ralf Brodda hat Rolf Gaßmann als Chef des Stuttgarter Mietervereins abgelöst. Nun spricht er offen über den Machtkampf und die drängendsten Aufgaben – von Wohnungsnot bis Neubau.
Es ging hoch her bei der Hauptversammlung des Stuttgarter Mietervereins im November. Auf der Bühne stritten sich der langjährige Chef Rolf Gaßmann und der Geschäftsführer Ralf Brodda um den Vorsitz. Der eine wollte Chef bleiben, der andere wollte es werden. Die Belegschaft stellte sich hinter Brodda – und so manches Mitglied zeigte sich entsetzt ob der Darbietung. Mit unserer Redaktion spricht Ralf Brodda über die Hintergründe des Disputs, seine Ziele und über seine Sorgen angesichts der klammen Stadtkasse.