Neuer Chef des Mietervereins: „Ich bin nicht gekommen, um Herrn Gaßmann zu stürzen“

Ralf Brodda hat Rolf Gaßmann als Chef des Stuttgarter Mietervereins abgelöst. Nun spricht er offen über den Machtkampf und die drängendsten Aufgaben – von Wohnungsnot bis Neubau.

Es ging hoch her bei der Hauptversammlung des Stuttgarter Mietervereins im November. Auf der Bühne stritten sich der langjährige Chef Rolf Gaßmann und der Geschäftsführer Ralf Brodda um den Vorsitz. Der eine wollte Chef bleiben, der andere wollte es werden. Die Belegschaft stellte sich hinter Brodda – und so manches Mitglied zeigte sich entsetzt ob der Darbietung. Mit unserer Redaktion spricht Ralf Brodda über die Hintergründe des Disputs, seine Ziele und über seine Sorgen angesichts der klammen Stadtkasse.

Herr Brodda, Sie sind frisch im Amt. Wie haben Sie Ihre Wahl gefeiert?

Feiern ist ja immer so eine Geschichte nach so einer Situation; das war jetzt kein Party-Abend in dem Sinne . . .

Sie spielen auf den Machtkampf zwischen Ihnen und Ihrem Vorgänger Rolf Gaßmann an. Wie kam es denn überhaupt dazu?

Herr Gaßmann hat mich vor zwei Jahren gefragt, ob ich hier beim Mieterverein als Geschäftsführer anfangen möchte und damals auch gesagt, dass er als Vorsitzender nicht mehr antreten würde. Und es war auch eine Option, dass ich dann Vorsitzender werden könnte. Das hat sich Herr Gaßmann im letzten Frühjahr anders überlegt und angekündigt, wieder zu kandidieren. Die Situation war aber über einige Jahre hinweg schwieriger geworden. Es gab Konflikte innerhalb des Vorstands, den Eindruck, dass es nicht mehr so richtig vorangeht. Die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Katharina Rudel und Alexander Englmann haben dann gesagt, dass sie mit Herrn Gaßmann nicht weitermachen werden.

War diese Entscheidung der Stellvertreter hilfreich oder hat sie die Situation weiter verschärft?

Das war ein Mosaikstein. Herr Gaßmann stellt es teilweise so dar, als wäre ich nach Stuttgart gekommen, um ihn zu stürzen. Das war überhaupt nicht mein Ansinnen. Herr Gaßmann hat über 40 Jahre sehr, sehr viel Gutes für diesen Verein getan. In den letzten drei Jahren hat sich aber etwas entwickelt, was man nur schwer beschreiben kann. Da gebe ich auch nicht Rolf Gaßmann die Schuld – es hat im Vorstand einfach nicht mehr konstruktiv funktioniert. Die Belegschaft hat mich gebeten, den Vorsitz zu übernehmen.

Bei der Hauptversammlung kam es dann zum Schlagabtausch auf offener Bühne zwischen Ihnen und Rolf Gaßmann. Einigen Mitgliedern ist das sauer aufgestoßen.

Rolf Gaßmann hat kurz vorher versucht, die Wahl von der Tagesordnung zu nehmen. Das hat man ihm übel genommen. Was man mir übel genommen hat, war, dass ich mich gegen ihn stelle, nachdem er so viele Jahre Vorsitzender war. Allerdings muss ich sagen, dass mich im Nachhinein nur wenige kritische Reaktionen erreicht haben. Wir haben nur eine einzige Kündigung bekommen.

Fühlen Sie sich gewappnet für Ihre neue Aufgabe?

Ich habe zehn Jahre in Bielefeld einen durchaus großen Verein geleitet. Ich war in der Zeit auch für Dinge zuständig, die hier in erster Linie Rolf Gaßmann gemacht hat. Zum Beispiel die Pressearbeit. Da bilde ich mir durchaus ein: Das kann ich auch.

Welche Schwerpunkte wollen Sie setzen?

Ich habe mir vorgenommen, mehr zuzuhören als Rolf Gaßmann. Ich möchte einen Vorstand, der sich einbringt. Der Vorstand ist deutlich verjüngt, da wird es neue Ideen geben. Wir wollen wieder stärker rausgehen, in Stadtteile, Schulen, an die Uni und mit anderen Akteuren ins Gespräch kommen – Kirchen, Gewerkschaften, der Verbraucherzentrale etwa. Ich werde den Fokus außerdem stärker auf die jüngere Klientel legen. Es gibt seit vielen Jahren einen Seniorenausflug, eine Seniorenweihnachtsfeier. Wir müssen aber auch die Jungen erreichen und ansprechen.

Welche Rolle spielt Digitalisierung?

Wir arbeiten im Moment daran, komplett auf die elektronische Akte umzustellen. Wir werden auch unser Online-Portal ausbauen und intern eine Künstliche Intelligenz einsetzen – eine Plattform, die sich ausschließlich aus den Informationen der Mietervereine speist und im Hintergrund zum Beispiel eine Betriebskostenabrechnung oder Mietverträge schon mal grob überprüfen kann. Wichtig ist aber: Bei der Beratung wird bei uns immer noch ein Mensch auf die Sache gucken. Unsere Mitarbeiter haben durch die KI sogar noch mehr Zeit dafür.

Welches Thema empfinden Sie als das drängendste Mieterthema?

Wir haben viel zu wenig Wohnungen – vor allem zu wenig öffentlich geförderte Wohnungen, bei denen Stadt oder Land Einfluss nehmen könnten. Das ist nicht gestern passiert, das ist über viele Jahrzehnte entstanden: Der Verkauf der Landesentwicklungsgesellschaft, der LEG, war viel zu kurz gedacht – darunter leiden wir heute noch. Man hat die Wohnungen verkauft, mit Sozialcharta. De facto gehören diese heute der Vonovia. Und das ist ein Vermieter, der – ich muss das fairerweise sagen – durchaus nicht die höchsten Mieten in Stuttgart nimmt.

Das ist doch positiv.

Ja, aber die Wohnungen sind häufig in einem eher einfachen Zustand. Zudem haben wir gerade einen Prozess gewonnen gegen die Vonovia. Diese hat versucht, Mieterhöhungen auszureizen: Man macht Zuschläge auf den Mietspiegel, die es gar nicht gibt. Das hat das Gericht jetzt auch eindeutig bestätigt.

Es war also ein Fehler zu verkaufen?

Ja, ein Riesenfehler. Die Stadt hat das erkannt und versucht seit ein paar Jahren gegenzusteuern, auch über die SWSG (Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft, Anm. d. Red.). Früher war es so, dass die Stadt noch Geld rausgezogen hat aus der Gesellschaft. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Das Geld bleibt in der SWSG und kann verwendet werden, um zu sanieren oder um neu zu bauen. Aber das ist einfach zu wenig.

Was müsste das Land Ihrer Meinung nach tun?

Erst einmal müsste das Land einen angemessenen Anteil zur Förderung von Neubau beitragen. Es wird in wenigen Bundesländern so wenig gefördert wie in Baden-Württemberg. Andere Bundesländer nehmen das, was vom Bund kommt, und legen noch mal das Gleiche obendrauf. Das Land Baden-Württemberg trägt nur knapp 37 Prozent der Fördermittel. Das ist einfach viel zu wenig.

Und die Stadt?

Auch die Stadt muss – und das ist in den Haushaltsverhandlungen ganz wichtig – das Augenmerk weiter auf das Thema Neubau richten. Ein generelles Problem sind die langen Bearbeitungszeiten der Stadt, die von den Wohnungsunternehmen beanstandet werden. Was mich zudem beunruhigt, ist, dass im Moment auch im Sozialbereich gestrichen wird.

Können Sie konkrete Beispiele nennen?

Ich denke da etwa an Housing First. Das Projekt kommt möglicherweise unter die Räder, wenn die Fördermittel wegfallen. Und da geht es wirklich um die Ärmsten der Armen. Bei Housing First ist die Idee, dass man Obdachlosen erst mal eine Wohnung besorgt – und alles andere findet sich dann. Ich sage es noch einmal: der Fokus muss ganz klar sein, dass wir genug bezahlbare Wohnungen haben.

Unsere Empfehlung für Sie Nach heftiger Redeschlacht Der Mieterverein stürzt seinen Dauerchef Gaßmann Drei Stunden lang zerfleischten sich die Lager im Mieterverein gegenseitig. Dann wurde der Geschäftsführer Ralf Brodda klar zum Nachfolger von Rolf Gaßmann gewählt.

Werden die derzeit auch geschaffen?

In Botnang etwa sind neue Häuser geplant, dort soll Wohnungsbau entstehen. Das ist richtig und gut. Die Frage ist nur, zu welchen Preisen? Für mich muss in einer Großstadt wie Stuttgart der Fokus auf dem Geschosswohnungsbau und nicht auf dem Reihenhäuschen liegen. Denn Reihenhäuser brauchen viel Fläche und bringen nicht das, was wir wirklich brauchen, nämlich viele Wohnungen – und das sehr schnell.

Andere Mieter der SWSG, die auch aus Botnang sind, beklagen, dass die SWSG Neubau sehr wohl fördert – ihr Gebäude aus dem Jahr 1971 aber vernachlässigt wird, was die Sanierung und Instandhaltung angeht. Hören Sie das öfter?

Tja, man kann jeden Euro nur einmal ausgeben. Die Diskussion, die es darum gibt, ist interessant. Ich wohne auf der Altenburg, das gehört zum Stadtteil Hallschlag. Da gibt es durchaus Stimmen, die der SWSG vorgeworfen haben, durch Sanierungen und ﻿Modernisierungen eine regelrechte Gentrifizierung betrieben zu haben, dass man da Mieter auch vertrieben hat.

Haben die Kritiker recht?

Das ist ganz, ganz schwierig. Wie viel kann ich in Modernisierung oder Sanierung stecken? Die bezahlbaren Wohnungen, auch wenn die schon 30, 40, 50 Jahre alt sind, müssen in einem Zustand erhalten werden, dass die Leute da vernünftig wohnen können. Gefährlich wird es dann, wenn solche Wohnungen nicht mehr bezahlbar sind für den durchschnittlichen Verdiener oder für jemanden, der auf Transferleistung angewiesen ist.

Sie wollen wieder eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Stadt. Wie könnte eine solche aussehen?

Wir waren bisher als sachkundige Bürger im Beirat Wohnungsbau. Diesen Beirat hat man im Rahmen dieser ganzen Sparmaßnahmen gestrichen. Das heißt, wir sind erst mal raus als Sachverständige. Möglicherweise werden wir künftig bei passenden Tagesordnungspunkten in den Stadtentwicklungsausschuss geladen. Das wäre mir schon wichtig. Auch, um Dinge anzuprangern – frühzeitig.

Neuer Vorsitzender des Mietervereins Stuttgart

Vita

Ralf Brodda wurde 1968 in Schramberg (Kreis Rottweil) geboren. Er studierte Jura in Konstanz, sein Referendariat absolvierte er beim Landgericht Rottweil. 1998 trat er beim Mieterverein Stuttgart seine erste Stelle als Jurist an. Ende 2013 wechselte er als Geschäftsführer zum Mieterbund Ostwestfalen-Lippe. Im Januar 2024 kehrte er zum Mieterverein Stuttgart zurück, im September desselben Jahres löste er Angelika Brautmeier als Geschäftsführer ab. Seit 14. November 2025 ist er auch Vorsitzender des Mietervereins. Ralf Brodda ist verheiratet und lebt im Hallschlag – zur Miete.

Mieterverein

Den Mieterverein Stuttgart gibt es seit 125 Jahren. Er finanziert sich über die Beiträge seiner knapp 30 000 Mitglieder und bietet unabhängige rechtliche Beratung in Mietfragen. Rolf Gaßmann leitete den Stuttgarter Verein 40 Jahre lang, nun wurde er von Ralf Brodda abgelöst. (lis)