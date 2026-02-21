„Chef de Mission“ Olaf Tabor: Die vielen vierten Plätze „schmerzen ungemein“

Mit der Zahl der gewonnen Medaillen sind die Verantwortlichen des deutschen Olympia-Teams zufrieden, mit dessen Auftreten auch – nur die knapp verpassten Medaillen tun weh.
Wer eine schonungslose Aufarbeitung der Leistungen deutscher Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Winterspielen erwartet hatte, war bei dieser Veranstaltung falsch. Überraschend kam das nicht, denn Thomas Weikert, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), und sein Leistungssport-Vorstand Olaf Tabor, der „Chef de Mission“ des Team D, sind natürlich vor allem eines: Lobbyisten in eigener Sache.