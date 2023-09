1 Cosimo musste für seine Unwissenheit 15 Euro bezahlen. Foto: IMAGO/STAR-MEDIA/IMAGO/STAR-MEDIA

Der Checker vom Neckar muss 15 Euro Strafe zahlen, weil er mit dem Auto durch die Stuttgarter Eberhardstraße fährt. Doch das ist nicht alles. Ein weiterer Strafzettel wartet bereits.











Dass die Eberhardstraße in Stuttgart seit November 2019 eine Fahrradstraße ist, scheint immer noch nicht bei allen angekommen zu sein. Nun hat es keinen geringeren als Cosimo – alias der Checker vom Neckar – erwischt, wie er in einer Instagram-Story erzählt. „So Leute, was geht ab? Man merkt, dass ich schon länger nicht mehr in Stuttgart war. Also in der Eberhardstraße ist jetzt nur Fahrradzone geworden. 15 Euro Strafe bezahlt“, erzählt der ehemalige Teilnehmer des RTL-Dschungelcamps seinen knapp 340.000 Followern.