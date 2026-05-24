Chats statt Kurznachrichten: SMS-Nutzung bricht ein

Die SMS war einst ein Massenphänomen und die Frage, wie eine Nachricht in 160 Zeichen passt, für viele Bürger relevant. Das ist lang her. Heutzutage führt der Short Message Service ein Schattendasein.
Bonn - Der Niedergang der Kurznachricht SMS hat sich beschleunigt. Wie die Bundesnetzagentur auf Anfrage mitteilte, wurden im vergangenen Jahr in Deutschland 2,9 Milliarden SMS verschickt. Damit hat sich die Anzahl binnen eines Jahres fast halbiert, 2024 waren es den Angaben zufolge 5,2 Milliarden gewesen. Pro aktiver SIM-Karte waren es monatlich im Schnitt etwa zwei Kurznachrichten.