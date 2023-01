ChatGPT is at capacity right now

Die Fehlermeldung „ChatGPT is at capacity right now“ bedeutet, dass das System stark ausgelastet ist oder einen hohen Datenverkehr aufweist. Dies kann passieren, wenn zu viele Benutzer gleichzeitig versuchen, auf das Sprachmodell zuzugreifen. In der Folge kann es zu langsamen Antwortzeiten kommen oder dazu, dass nicht alle Anfragen bearbeitet werden können. Die Meldung kann aber auch bedeuten, dass gerade Wartungsarbeiten am System durchgeführt werden und deshalb die Kapazität nicht ausreicht, um die Anfrage zu bearbeiten.

Was kann man gegen die Fehlermeldung tun?

Wenn ChatGPT die Fehlermeldung „is at capacity right now“ anzeigt, hilft in der Regel nur warten. Probieren Sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auf das System zuzugreifen. Teilweise kann es aber auch helfen, die Seite neu zu laden oder sich neu anzumelden.

Laut ChatGPT selbst können Sie bei der Fehlermeldung „ChatGPT is at capacity right now“ auch versuchen, die Anfrage zu vereinfachen. Stellen Sie ChatGPT eine einfachere Aufgabe und Sie erhalten möglicherweise trotz der hohen Auslastung eine Antwort.

Sollte die Fehlermeldung häufiger auftauchen, probieren Sie sich zu Zeiten einzuloggen, in denen weniger Nutzer auf ChatGPT zugreifen. Da sich viele User in den USA befinden, eignen sich vor allen Dingen die frühen Morgenstunden in Deutschland. Zu dieser Zeit schlafen die meisten Amerikaner noch.