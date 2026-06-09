ChatGPT-Entwickler: OpenAI beantragt Börsengang - Details bleiben geheim

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI nimmt Kurs auf die Börse. Zugleich signalisiert die Firma aber auch, dass man sich damit Zeit nehmen wolle.
San Francisco - Das Trio der erwarteten Mega-Börsengänge von Tech-Unternehmen ist komplett: Auch der ChatGPT-Erfinder OpenAI hat nun eine Aktienplatzierung beantragt. Ähnlich wie beim Rivalen Anthropic bleiben Details des vertraulichen Antrags aber zunächst unter Verschluss. OpenAI betonte zudem, dass es bis zu dem Börsengang noch dauern könne. Denn es erleichtere einige geschäftliche Dinge, nicht an der Börse notiert zu sein.