1 ChatGPT bekommt eine Desktop-App. Foto: Queenmoonlite Studio / shutterstock.com

Sie wollen die Desktop-App von ChatGPT mit dem neuen Modell 4o nutzen? Alle bislang bekannten Infos dazu finden Sie hier.











Link kopiert



Am gestrigen Montag, den 13. Mai 2024, hat OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, die neueste Version des Sprachmodells vorgestellt. GPT-4o soll Audio, Bild und Text in Echtzeit verarbeiten können. Das neue Modell soll zudem auch für die Nutzer mit kostenlosem Account in eingeschränkter Form zur Verfügung gestellt werden. Besonders groß war das Interesse jedoch an der neuen Desktop-App für MacOS.