Chatbot-Streit: Apple weist Musk-Vorwurf der Benachteiligung von Grok zurück

Apple weist Musks Vorwurf zurück, sein Chatbot Grok werde benachteiligt. Alle Apps würden im Store „fair und unvoreingenommen“ behandelt, so der iPhone-Konzern.
Der US-Konzern Apple hat Vorwürfe von Techmilliardär Elon Musk zurückgewiesen, sein Chatbot Grok werde systematisch benachteiligt. Im App-Store von Apple würden alle Anwendungen "fair und unvoreingenommen" behandelt, erklärte der iPhone-Hersteller am Donnerstag. Musk hatte Apple mit juristischen Schritten gedroht, weil er den Konkurrenten OpenAI und dessen Chatbot ChatGPT für bevorzugt hält.