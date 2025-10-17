Charts: Kontra K entthront Taylor Swift

Rosenstolz-Sängerin Anna R ist posthum in den Charts, Kontra K gelingt sein neuntes Nummer-eins-Album und bei den Singles kann Taylor Swifts «Ophelia» die Spitzenposition verteidigen.
Baden-Baden - In den deutschen Album-Charts übertrumpft diese Woche ein deutscher Rapper einen amerikanischen Superstar: Kontra K (38) entthront mit seinem "Augen träumen Herzen sehen" die 35 Jahre alte Taylor Swift, die mit "The Life Of A Showgirl" von der Eins auf die Zwei fällt. Platz drei geht an das posthum veröffentlichte Album "Mut zur Liebe" von der im März gestorbenen Rosenstolz-Sängerin Anna R.