Charts in Deutschland: Ed Sheeran springt mit „Play“ auf Platz eins

Auf der Eins der Album-Charts hat sich wieder was getan. Bei den Singles dagegen steht „Golden“ zum siebten Mal auf der Top-Position.
Nach einer Woche Sabrina Carpenter und einer Woche RAF Camora steht nun Ed Sheeran auf Platz eins der deutschen Albumcharts. „“Play“ heißt Ed Sheerans neues Album – und mit spielerischer Leichtigkeit erobert der britische Superstar nun auch die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts“, teilen die Ermittler von GfK Entertainment in Baden-Baden mit. „Es ist bereits seine sechste Nummer-eins-Platte.“