Filderstadt - Thomas Godau ist in Leinfelden-Echterdingen groß geworden, „in der Einflugschneise“, sagt er und lacht. Auch heute noch lebt er dort, wo Flugzeuge starten und landen, und fühlt sich wohl, wenn er aus seinem Bürofenster in Filderstadt schaut und Flugzeuge am Himmel sieht. Zusammen mit Elmar Monreal, der in Plattenhardt aufgewachsen ist, leitet er das Luftfahrtunternehmen Pro Air, das Privat-, Dienst- und Frachtflüge organisiert.