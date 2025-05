Einen Muttertagsgruß der besonderen Art hat Charlotte Würdig via Instagram veröffentlicht. Die Moderatorin posierte Seite an Seite mit Georgina Stumpf, die vor wenigen Monaten ein Baby von Würdigs Ex-Mann Sido bekam. Die Frauen leben unter einem Dach - und haben auch ein neues berufliches Projekt.

Sidos Ex-Frau Charlotte Würdig (46) versteht sich bekanntlich blendend mit ihrer Nachfolgerin Georgina "Gia" Stumpf (36). Am Muttertag zeigten sich beide einmal mehr als starkes Team.

"Wir stillen alles!"

Die Moderatorin und die Influencerin posteten ein humorvolles Bild auf ihren Instagram-Accounts, das zeigt, wie verbunden die Frauen sind. Während Stumpf ihre Tochter stillt, die sie im November 2024 von dem Rapper bekam, hält Charlotte Würdig ihren Hund im Arm. Dazu verkünden die beiden: "Wir stillen alles! Babys, Hunde, Chaos. Schönen Muttertag."

Die Frauen haben einiges gemeinsam: Beide waren mal mit Sido zusammen und haben Nachwuchs mit ihm. Charlotte Würdig war von 2014 bis 2022 mit dem Rapper verheiratet. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Söhne. Georgina Stumpfs Beziehung mit Paul Würdig, wie Sido mit bürgerlichem Namen heißt, wurde Ende 2022 bekannt. Im Oktober 2024 verkündete die Influencerin ihre Schwangerschaft. Bereits sechs Wochen später kam ihre Tochter zur Welt.

Im Dezember überraschte Sido auf einem Konzert mit der Aussage, dass er wieder Single ist. Wie "Bild" berichtete, soll sich das Paar bereits vor der Geburt seines Babys getrennt haben.

Georgina Stumpf lebt in der Einliegerwohnung von Charlotte Würdig

Charlotte Würdig nahm die frisch gebackene Mutter samt Baby in ihrem Haus am Berliner Stadtrand auf. Sie habe die neue Partnerin ihres Ex-Mannes in gemeinsamen Urlauben während der Beziehung gut kennengelernt. "Als die Beziehung der beiden auseinanderging und Georgina erst einmal nicht wusste, wo oben und unten ist, war für mich klar, dass ich natürlich weiterhelfe und nicht die Tür zumache - sondern sie erst recht öffne", betonte die Schauspielerin in einem Interview mit "Bild" im Januar 2025.

Beide schwärmen öffentlich von dem Zusammenleben, wobei aber jede einen eigenen Bereich hat. "Georgina ist viel bei mir, wir essen zusammen, reden über alles. Wie in einer Wohngemeinschaft oder - wie ich immer scherzhaft sage - in einer Ehe ohne Sex", sagte Charlotte Würdig, die es toll findet, dass ihre Söhne so auch mit ihrer kleinen Halbschwester aufwachsen können. "Es ist megaschön. Wir haben auch noch vier Hunde und eine Katze, drei Kinder, zwei Frauen. Ein wenig wie bei Pippi Langstrumpf 2.0."

Auch Georgina Stumpf beteuerte vor Kurzem gegenüber "RTL": "Wir verstehen uns wirklich blendend. Am Ende des Tages halten die Frauen dann doch immer zusammen." Sie hätten ein schwesterliches Verhältnis. "Wir sehen uns nicht als Ex und Ex oder als Konkurrenz. Sie hat ja auch schon eine Trennung von ihm hinter sich und konnte mir immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sie hat mich besänftigt oder getröstet."

Gemeinsamer Podcast

Ab 13. Mai wird es noch mehr Einblicke in die ungewöhnliche Wohnsituation von Sidos Ex-Partnerinnen geben. Denn dann startet der gemeinsame Podcast auf RTL+ "The Real Ex-Wives" von Charlotte Würdig und Georgina Stumpf.