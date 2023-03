1 Der MSV Duisburg trauert um eine Nachwuchs-Spielerin (Symbolbild). Foto: imago images

Mit nur 16 Jahren stirbt die Fußballerin Charlotte Vellar. Die Nachwuchs-Spielerin war bis zuletzt beim MSV Duisburg aktiv. Der Drittligist trauert.









Der Fußball-Drittligist MSV Duisburg trauert um eine Nachwuchs-Spielerin. „Es gibt keinen Trost in diesem unfassbaren Schmerz. Der MSV trauert um Charlotte Vellar, die mit nur 16 Jahren viel, viel zu früh verstorben ist“, vermeldet der Klub auf Twitter. Über die Hintergründe des Todes ist derweil nichts bekannt. „Unser Mitgefühl gilt der Familie, den Freunden und Team-Mitgliedern. Wir wünschen euch Kraft für diese unfassbar schweren Momente“, heißt es in dem Tweet weiter.

Die Abwehrspielerin schloss sich 2018 dem MSV an. Davor war Vellar mehrere Jahre beim TV Kapellen aktiv. „Sie war eine lebensfrohe und fußballbegeisterte Spielerin. Egal was war, sie hatte immer ein Lächeln im Gesicht. Vor 5 Jahren wurde sie vom MSV Duisburg entdeckt und wechselte dort hin. Wir waren Stolz auf Lotti, da sie als erste Kapellener Spielerin in einem Bundesligaverein spielte“, meldete sich der Verein auf seiner Facebook-Seite zu Wort.

Unter den beiden Postings drücken viele Menschen – aber auch Vereine wie Werder Bremen oder der VfL Wolfsburg – ihr Beileid aus.