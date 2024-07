Charlotte und Pippa begleiten sie: Prinzessin Kate mit Charlotte und Pippa in Wimbledon

Prinzessin Kate (42) hat die Ankündigung wahrgemacht und besuchte zusammen mit ihrer Tochter, Prinzessin Charlotte (8), und ihrer Schwester, Pippa Matthews (40), am Sonntag (14. Juni) das Endspiel der Herren beim Tennis-Turnier in Wimbledon. Für Kate ist es erst ihr zweiter öffentlicher Auftritt seit der Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose im März.

Prinzessin Kate überreicht den Pokal

Doch mit der Anwesenheit allein ist es nicht getan. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (42) ist die Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club, der das Turnier ausrichtet. Und in dieser Funktion wird Kate dem Sieger des Duells zwischen Novak Djokovic (37) und Carlos Alcaraz (21) den Siegerpokal überreichen.

Wie "Mail Online" weiter meldet, traf Prinzessin Kate weniger als eine Stunde vor Beginn des Finales am Sonntagnachmittag bei dem Tennisturnier ein. Für ihren von Royal-Fans lang ersehnten Auftritt hatte sie ein lila Etuikleid in Midi-Länge mit Raffungen vorne und einem bequemen Rockteil gewählt. Dazu trug sie eine kleine beige Handtasche. Das lange braune Haar war zu einem lockern Seitenscheitel frisiert.

Töchterchen Charlotte trug ein dunkelblaues Kleid mit weißen Tüpfchen. Das Polkadot-Muster setzte sich bei der Schleife im Haar fort. Pippa erschien in einem sommerlichen weiß-pinken Blümchenkleid in die Royal Box des Centre Courts. Dort fanden sich auch Schauspielstars wie Benedict Cumberbatch (47) und Tom Cruise (62) ein.

Chemotherapie nach Krebsdiagnose

Prinzessin Kate unterzieht sich einer Chemotherapie und hatte ihren ersten öffentlichen Auftritt seit der Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose im März bei der "Trooping the Colour"-Geburtstagsparade zu Ehren ihres Schwiegervaters, König Charles III. (75), im Juni in London absolviert. Dabei hatte sie sich aber noch nicht unters Volk gemischt, sondern war nur in der Kutsche und auf dem Balkon erschienen.

Am Wimbledon-Endspiel der Damen, das am gestrigen Samstag ausgetragen worden war, hatte die Princess of Wales noch nicht teilgenommen. Den Pokal hatte die Wimbledon-Vorsitzende Debbie Jevans (64) in ihrem Namen an die tschechische Tennisspielerin Barbora Krejcikova (28) überreicht.

Ehemann Prinz William dürfte unterdessen auf dem Weg nach Berlin sein. Denn er unterstützt dort die englische Fußball-Nationalmannschaft im EM-Finale.