Charlotte Casiraghi und ihr Freund, der französische Schriftsteller Nicolas Mathieu, verbringen gemeinsame Tage in Monte-Carlo. Am Wochenende saßen sie Seite an Seite beim Tennisturnier.
Wenn monegassische Royals und die Tennisturnier-Welt aufeinandertreffen, kann das Publikum abseits des Platzes mitunter selbst zur Attraktion werden. Charlotte Casiraghi (39) und der französische Schriftsteller Nicolas Mathieu (47) nutzten das Tennisturnier am Monte Carlo Country Club in Roquebrune-Cap-Martin am Wochenende offenbar als standesgemäße Kulisse für ein paar entspannte Stunden zusammen.