Wenn monegassische Royals und die Tennisturnier-Welt aufeinandertreffen, kann das Publikum abseits des Platzes mitunter selbst zur Attraktion werden. Charlotte Casiraghi (39) und der französische Schriftsteller Nicolas Mathieu (47) nutzten das Tennisturnier am Monte Carlo Country Club in Roquebrune-Cap-Martin am Wochenende offenbar als standesgemäße Kulisse für ein paar entspannte Stunden zusammen.

Die Enkelin von Fürst Rainier III. (1923-2005) und Hollywoodstar Grace Kelly (1929-1982) wirkte dabei alles andere als wie jemand, der einen offiziellen Auftritt absolviert. Am Donnerstag setzte sie auf einen dunklen Blazer, unter dem sie eine grüne Bluse trug. Nicolas Mathieu, bekannt vor allem durch seinen mit dem Prix Goncourt ausgezeichneten Roman "Wie später ihre Kinder", setzte auf ein weißes Hemd mit einer lässigen beigen Jacke. Leger gekleidet in einer dunklen Kombination aus Oberteil und Jeans verfolgte die Tochter von Prinzessin Caroline von Monaco (69) das Spiel am Freitag zwischen dem Italiener Jannik Sinner und dem Tschechen Tomas Machac. Ihr Begleiter hatte sich einmal mehr in weißem Hemd, Jeans und beigefarbenem Jackett dazugesellt.

Bemerkenswert an dem Wochenendausflug war auch, wen das Paar laut "Hello!"-Magazin mitbrachte: Nicolas Mathieus 13-jährigen Sohn. Für den Jungen soll es der erste Besuch im Fürstentum gewesen sein. Am Samstag war das Paar dann erneut beim Halbfinale der Rolex Monte-Carlo Masters zwischen Carlos Alcaraz und Valentin Vacherot gesichtet worden. Nicolas setzte dieses auf eine blaue Baseball-Kappe, Charlotte Casiraghi schmiegte sich an ihn und gab ihm einen Kuss auf die Wange.

Ein neues Kapitel nach der Ehe

Erstmals in Erscheinung getreten waren die beiden 2024, als das französische Magazin "Paris Match" Fotos von ihnen auf der Terrasse eines Restaurants veröffentlichte. Offiziell dazu geäußert haben sich die beiden nicht. Für Charlotte Casiraghi bedeutet die Verbindung auch einen Neuanfang nach ihrer Ehe mit dem französischen Filmproduzenten Dimitri Rassam (44). Die beiden hatten 2019 geheiratet - mit einer standesamtlichen Trauung im Prinzenpalais und einer anschließenden kirchlichen Feier in der Provence. 2024 soll die Trennung erfolgt sein. Gemeinsam haben sie einen Sohn, der 2018 zur Welt kam. Charlotte ist außerdem Mutter des älteren Sohnes Raphaël, den sie mit dem Komiker Gad Elmaleh (54) hat.