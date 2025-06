Charlize Theron: Gewagter Auftritt im Netz-Bodysuit

1 Die "The Old Guard 2"-Stars genossen die gemeinsame Zeit auf dem roten Teppich. Foto: Sthanlee B. Mirador/ddp/Sipa USA

Charlize Theron hat bei einer Filmpremiere alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin verzichtete auf eine Hose und setzte stattdessen auf einen Netz-Bodysuit. An ihrer Seite strahlten Uma Thurman und KiKi Layne.











Charlize Theron (49) hat bei einem gemeinsamen Auftritt mit Uma Thurman (55) und KiKi Layne (33) für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin verzichtete bei der Premiere von "The Old Guard 2" auf eine Hose. An der Seite ihrer Co-Stars zeigte sie sich in einem Netz-Bodysuit, unter dem ein schwarzer BH und eine hochgeschnittene Panty durchblickten. Ein schwarzer Blazer und Stiefeletten machten den Look komplett.