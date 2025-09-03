Charlie Sheen wird 60: Zwischen Hollywood, Skandalen und Neuanfang

Charlie Sheen wird 60 Jahre alt. Geboren in New York, wurde er mit "Platoon" und später als Frauenheld in "Two and a Half Men" weltberühmt. Heute richtet er seinen Fokus vor allem auf seine Kinder und neue berufliche Projekte.
Am 3. September feiert Charlie Sheen seinen 60. Geburtstag. Der Sohn von Schauspiellegende Martin Sheen (85) wurde mit Filmen wie "Platoon" und "Wall Street" berühmt, ehe er in der Sitcom "Two and a Half Men" zu einem der bestbezahlten Serienstars Hollywoods aufstieg. Exzesse und Skandale überschatteten jedoch seine Karriere. Heute blickt Sheen auf turbulente Jahrzehnte zurück - und versucht, sein Leben neu auszurichten zwischen Familie, Gesundheit und beruflichen Projekten.