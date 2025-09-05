Charlie Sheen und Denise Richards: Seltener Red-Carpet-Auftritt der Ex-Eheleute

Vor 20 Jahren traten sie zum letzten Mal gemeinsam auf dem roten Teppich auf. Jetzt wurden die Ex-Eheleute Charlie Sheen und Denise Richards bei der Premiere seiner neuen Netflix-Doku abgelichtet.
Seit unfassbar anmutenden 20 Jahren haben sich Charlie Sheen (60) und Ex-Frau Denise Richards (54) nicht mehr gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt. Das änderte sich jedoch jetzt bei der Premiere von Sheens neuer Netflix-Doku "aka Charlie Sheen" in Los Angeles. Hier posierte das geschiedene Paar gemeinsam für die anwesenden Fotografen. Auch eine Umarmung der Ex-Eheleute wurde von den Kameras festgehalten.