Charles und Camilla: Sie nehmen an Trauerfeier von Herzogin Katharine teil

Der Buckingham-Palast hat erste Details zur Beerdigung der verstorbenen Herzogin von Kent verkündet. Die Trauerfeierlichkeiten werden am 16. September stattfinden. Es wird eine katholische Requiemmesse geben, bei der auch das britische Königspaar anwesend sein wird.

An der Beisetzung der Herzogin von Kent (1933-2025) am Dienstag, den 16. September, in der Londoner Westminster-Kathedrale werden König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) sowie weitere Mitglieder der Königsfamilie teilnehmen. Das hat der Buckingham Palace bekannt gegeben.

Erste königliche Trauerfeier in der Westminster-Kathedrale Herzogin Katharine, die Ehefrau von Edward von Kent (89), starb am 4. September im Alter von 92 Jahren. Sie war Katholikin, weshalb es zu ihrer Beerdigung eine Requiemmesse geben wird. Es werde die erste katholische Beerdigung für ein Mitglied der königlichen Familie in der modernen Geschichte sein sowie die erste königliche Trauerfeier in der Westminster-Kathedrale seit ihrer Erbauung im Jahr 1903, berichtete BBC.

Dies geschehe auf den Wunsch der Herzogin. Katharine war 1994 zum Katholizismus konvertiert. Sie war laut der "Irish Times" das erste Mitglied der britischen Königsfamilie seit 1685, das der römisch-katholischen Kirche beitrat.

Am Vorabend Empfang und Vesper

Die Herzogin war das älteste Mitglied der königlichen Familie. Ihr Sarg wird zunächst in der Privatkapelle des Kensington Palace aufgebahrt. Am 15. September, wird er dann mit einem Leichenwagen zur Westminster-Kathedrale gebracht, wo am Vorabend der Requiemmesse der Empfang und die Vesper stattfinden. Anschließend wird er über Nacht in der Lady Chapel ruhen, wie der Palast mitteilte.

Die Requiemmesse beginnt am 16. September um 14 Uhr und wird von Kardinal Vincent Nichols geleitet. Anschließend soll der Sarg mit einem Leichenwagen zum Royal Burial Ground in Frogmore, Windsor, gebracht werden. Am Tag der Beerdigung werden an allen offiziellen königlichen Residenzen die Fahnen auf Halbmast gesetzt.

Unvergessene Leidenschaft für Musik und Tennis

Herzogin Katharine wurde 1961 Teil der Königsfamilie, als sie Edward, den Herzog von Kent, einen Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022), heiratete. Das Paar hat drei Kinder. Die Herzogin unterstützte Musik- und Wohltätigkeitsorganisationen und überreichte bei vielen Wimbledon-Tennismeisterschaften Trophäen. 1996 zog sie sich aus dem öffentlichen Leben zurück, um an einer Grundschule Musik zu unterrichten.