Charles und Camilla: Sie nehmen an Trauerfeier von Herzogin Katharine teil

Der Buckingham-Palast hat erste Details zur Beerdigung der verstorbenen Herzogin von Kent verkündet. Die Trauerfeierlichkeiten werden am 16. September stattfinden. Es wird eine katholische Requiemmesse geben, bei der auch das britische Königspaar anwesend sein wird.
An der Beisetzung der Herzogin von Kent (1933-2025) am Dienstag, den 16. September, in der Londoner Westminster-Kathedrale werden König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) sowie weitere Mitglieder der Königsfamilie teilnehmen. Das hat der Buckingham Palace bekannt gegeben.