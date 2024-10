Charles III. und Ehefrau Königin Camilla: Britisches Königspaar in Australien gelandet

König Charles III. und seine Ehefrau Königin Camilla sind zu einem mehrtägigen Besuch in Australien eingetroffen. Das Paar landete in der Großstadt Sydney. Der britische Monarch ist auch Staatsoberhaupt Australiens. Es ist das erste Mal, dass der 75-Jährige als König das Land besucht - und seine erste große Auslandsreise, seitdem er vor einigen Monaten eine nicht näher bezeichnete Krebserkrankung öffentlich machte.

Vor der Ankunft postete der Palast ein Video mit Szenen aus früheren Reisen von Charles und seiner Mutter Queen Elizabeth II. in das Land. „Vor unserem ersten Besuch in Australien als König und Königin freuen wir uns schon sehr darauf, in dieses wunderschöne Land zurückzukehren, um die außergewöhnlich reichen Kulturen und Gemeinschaften zu feiern, die es so besonders machen“, hieß es dazu. „Wir sehen uns dort!“ Unterzeichnet ist der Text mit „Charles R. & Camilla R“ - das „R“ steht für „Rex“ beziehungsweise „Regina“, die lateinischen Begriffe für „König“ und „Königin“.

An den kommenden Tagen stehen mehrere Termine in Sydney und der Hauptstadt Canberra auf dem offiziellen Programm. Charles und Camilla (77) werden unter anderem von Regierungschef Anthony Albanese empfangen.

Der sozialdemokratische Politiker hatte sich in der Vergangenheit für eine Republik ausgesprochen. Allerdings hieß es zuletzt, es gebe keinen Zeitplan für ein neues Referendum über eine Änderung der Staatsform. Anti-Monarchie-Aktivisten haben Proteste angekündigt.

Am Mittwoch reisen Charles und Camilla weiter in den Südsee-Staat Samoa. Dort findet in diesem Jahr das Gipfeltreffen des Commonwealth statt. Charles ist Oberhaupt des Staatenbundes, dem vor allem ehemalige britische Kolonien angehören.