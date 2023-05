1 Jonathan Thompson (links) war während der gesamten Zeremonie in der Nähe des Königs – hier steht er beim Einzug neben Prinz George. Foto: AFP/MARK LARGE

Er trägt stets Kilt, ist nie weit entfernt vom König und auffallend attraktiv: Wer ist Jonathan Thompson, König Charles’ rechte Hand?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wer war der heimliche Star der Krönung? Prinz Louis, der Windsor mit dem größten Unterhaltungswert seit Harrys wilder Teenagerzeit? Penny Mordaunt, die das juwelenbesetzte Staatsschwert „Sword of Offering“ eine Stunde lang in den Händen hielt, ohne einmal zu wackeln? Oder der irische Wolfshund Seamus, der bei der Parade in seinem roten Mäntelchen dem Londoner Regen trotzte?