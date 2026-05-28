Charles Cioffi ist tot: Schauspieler im Alter von 90 Jahren gestorben

Der amerikanische Schauspieler Charles Cioffi ist tot. Der aus Produktionen wie "Shaft", "Klute" und "Akte X" bekannte Darsteller ist laut US-Berichten im Alter von 90 Jahren verstorben.
Der amerikanische Charakterdarsteller Charles Cioffi (1935-2026) ist tot. Er ist bereits am 22. Mai im Alter von 90 Jahren im kalifornischen Marina del Rey verstorben, wie US-Branchenmedien wie "Deadline" und "The Hollywood Reporter" übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie berichten. Er hinterlässt demnach seine Ehefrau Anne sowie zwei Söhne.