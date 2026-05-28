Charles Cioffi ist tot: Schauspieler im Alter von 90 Jahren gestorben

Der amerikanische Schauspieler Charles Cioffi ist tot. Der aus Produktionen wie "Shaft", "Klute" und "Akte X" bekannte Darsteller ist laut US-Berichten im Alter von 90 Jahren verstorben.

Der amerikanische Charakterdarsteller Charles Cioffi (1935-2026) ist tot. Er ist bereits am 22. Mai im Alter von 90 Jahren im kalifornischen Marina del Rey verstorben, wie US-Branchenmedien wie "Deadline" und "The Hollywood Reporter" übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie berichten. Er hinterlässt demnach seine Ehefrau Anne sowie zwei Söhne.

Charles Cioffis lange Karriere von "Shaft" bis "Akte X" Erstmals stand Cioffi Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre für Serien und Filme vor den Kameras, zuvor hatte er bereits sein Debüt am Broadway. Über die Jahrzehnte war der Schauspieler in zahlreichen bekannten Produktionen zu sehen. Cioffi hatte bereits zu Beginn seiner Filmkarriere Rollen in "Shaft" und "Klute". Ebenfalls noch in den 70ern verkörperte er Figuren in Klassikern wie "Bonanza", "Die Straßen von San Francisco", "Kojak" und "Unsere kleine Farm".

Auch für die Serie "Get Christie Love!" bekannt, spielte Cioffi in den 80ern etwa neben Tom Cruise (63) und Lea Thompson (64) in "Der richtige Dreh". Es folgten zudem unter anderem Auftritte in "Das A-Team", "Matlock", "Mord ist ihr Hobby" und "Akte X: Die unheimlichen Fälle des FBI".

In den vergangenen Jahren wurde es auf dem Bildschirm allerdings ruhig um Charles Cioffi. Seine letzten Engagements vor der Kamera, darunter etwa in Serien wie "Frasier" und "Practice: Die Anwälte" sowie im Fernsehfilm "Detective" liegen laut der Internet Movie Database bereits mehr als 20 Jahre zurück.