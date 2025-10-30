König Charles: Besuch im Neasden-Tempel sorgt für Begeisterung

Charles und Camilla haben den Neasden-Tempel anlässlich seines 30-jährigen Bestehens besucht und werden dafür gefeiert.
Der Besuch von König Charles (76) und Königin Camilla (78) im Neasden-Tempel in London sorgt für Begeisterung. Nachdem das Königshaus auf Instagram Einblicke in den royalen Termin gegeben hat, reagieren viele Royal-Fans in den Kommentaren: "Eine schöne Geste des Respekts und der Einheit", heißt es dort unter anderem. Ein weiterer User fügt hinzu: "Der König und die Königin sind so liebenswürdig und zeigen anderen Menschen so viel aufrichtigen Respekt. Ihre Bescheidenheit und Freundlichkeit sind Merkmale eines selbstlosen Führungsstils. Ich bewundere Sie beide."