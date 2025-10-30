König Charles: Besuch im Neasden-Tempel sorgt für Begeisterung

Der Besuch von König Charles (76) und Königin Camilla (78) im Neasden-Tempel in London sorgt für Begeisterung. Nachdem das Königshaus auf Instagram Einblicke in den royalen Termin gegeben hat, reagieren viele Royal-Fans in den Kommentaren: "Eine schöne Geste des Respekts und der Einheit", heißt es dort unter anderem. Ein weiterer User fügt hinzu: "Der König und die Königin sind so liebenswürdig und zeigen anderen Menschen so viel aufrichtigen Respekt. Ihre Bescheidenheit und Freundlichkeit sind Merkmale eines selbstlosen Führungsstils. Ich bewundere Sie beide."

Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum Zu den Bildern des Auftritts von Charles und Camilla schrieb der Palast: "Wir feiern 30 Jahre @NeasdenTemple! Heute besuchten der König und die Königin Europas ersten traditionellen Hindu-Steintempel. Sowohl der König als auch die Königin waren bereits zuvor in diesem Tempel. Im Jahr 1996, ein Jahr nach seiner Eröffnung, stattete Seine Majestät als Prinz von Wales dem Tempel einen offiziellen Besuch ab."

Bei ihrem erneuten Besuch des bedeutenden Hindu-Tempels wurden dem Königspaar nun Blumenketten überreicht und um den Hals gelegt. Charles und Camilla nahmen britischen Medienberichten zufolge, nachdem sie ihre Schuhe ausgezogen hatten, an einer Führung teil und sahen sich spirituelle Zeremonien in dem Hindu-Tempel im Norden Londons an.

Charles war bereits vier Mal in dem Tempel zu Gast

Der König trug einen blauen Anzug mit einer hellblauen Krawatte, die Königin eine dunkelgrüne Kombination aus Blazer und Rock, als sie sich vor Ort auch mit Mitgliedern der Gemeinde austauschten und sich eine Vorführung von Kindern ansahen. Laut BBC war es bereits der vierte Besuch von König Charles in dem Tempel. Nach 1996 soll er auch 2001 und 2009, damals ebenfalls mit seiner Ehefrau Camilla, schon dort gewesen sein.