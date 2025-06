Charles, Camilla, Kate und Co.: Royal Family versammelt sich auf Palastbalkon

1 Charles, Camilla und der Rest der Royal Family zeigen sich auf dem Balkon des Buckingham-Palast Foto: Chris Jackson/Getty Images

Ein Highlight im Terminkalender der Royals: König Charles und seine Familie haben sich versammelt auf dem Palastbalkon gezeigt, um das traditionelle Flypast der Royal Air Force zum "Trooping the Colour" zu beobachten.











Link kopiert



Wie jedes Jahr am zweiten Juni-Wochenende hat sich die britische Royal Family auch heute auf dem Balkon des Buckingham-Palasts gezeigt, um das Flypast der Royal Air Force zu beobachten und der jubelnden Menge zuzuwinken. König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) traten am Samstagmittag als erste auf den Balkon - sie in einem strahlend weißen Kostüm und er in Militäruniform und schwarzer Trauerbinde am Arm, zum Gedenken an die Opfer des Air-India-Unglücks am Donnerstag.