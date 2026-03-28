Charlène, Albert und ihre Zwillinge: Royals empfangen Papst Leo XIV. in Monaco

Erstmals seit fast 500 Jahren hat ein Papst Monaco besucht. Die Fürstenfamilie empfing Leo XIV. mit allen Ehren. Der Pontifex hatte in einer Ansprache aber auch mahnende Worte für die Monegassen parat.
Ein Moment für die Geschichtsbücher: Papst Leo XIV. (70) ist am Samstag zu einem eintägigen Staatsbesuch in Monaco eingetroffen. Es handelt sich um die erste Reise eines Pontifex in das zweitkleinste Land der Welt seit fast 500 Jahren. Empfangen wurde das Kirchenhaupt von den monegassischen Royals.