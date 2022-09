6 Gäste bei der vierten Charity-Gala der Goldkinder-Initiative im Amici. Foto: /Frank Streckfuß

Der Landespresseball fällt in diesem Herbst zum dritten Mal aus, das gesellschaftliche Leben der Stadt findet dennoch seine Glanzpunkte. Die ausverkaufte Goldgala für Kinderprojekte im Amici macht's vor: Feiern ist Silber, helfen ist Gold.















Robert Fallbacher und Andreas Keller sind Kumpels, die wissen, wie man feiert. Vor sieben Jahren zogen die beiden in Stuttgart voller Lebenslust um die Häuser. Erst ein Essen, das hohe Ansprüche erfüllt und entsprechend teuer ist – dann Partymachen und das Leben genießen. Die Nacht muss äußerst lustig und erlebnisreich gewesen sein. Am nächsten Tag wollte sich dennoch keine Zufriedenheit einstellen, was nicht nur am dicken Schädel und leeren Geldbeutel lag.

Die Freunde erkannten, dass ihr Glück nicht perfekt ist, wenn sie einfach nur Kohle raushauen. „Wir hätten gar nicht bemerkt, wenn jeder 50 Euro weniger ausgegeben hätte“, erinnert sich Fallbacher, der bei Porsche arbeitet, „man kann also etwas abgeben, ohne dass es wehtut.“ Ihre Nacht vor sieben Jahren war die Geburtsstunde der Initiative „Goldkinder Stuttgart“, die nun in der vierten Auflage nach der langen Corona-Pause für restlos ausverkaufte Tische im Amici gesorgt hat. Es gab obendrein eine Warteliste – so groß war die Nachfrage.

Gold weckt Sehnsüchte – oder Neid

Diese glanzvolle Nacht mit 140 Gäste will zeigen: Feiern ist Silber, helfen ist Gold. Der Reinerlös des Drei-Gänge-Menüs und Tombola-Verkaufs – über 16 000 Euro sind es am Ende – geht an die Olgäle-Stiftung und das mobile Kunstatelier Kubus des Kunstmuseums. Es gibt eine Kindermodeshow, der italienische Poptenor Enzo tritt auf. Hinterher legt DJ Alex Hüttinger bis in den frühen Morgen auf – noch viel mehr Partyfans kommen, die mit ihrem Ticket wie auch die zahlreichen Sponsoren den guten Zweck unterstützen.

Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Seit Goethes „Faust“ ist den Menschen ihr Goldhunger nicht vergangen. Das Edelmetall weckt Sehnsüchte oder Neid, eignet sich zum Protzen und ist selten gerecht verteilt. Die Bedeutung des Goldes ist vielseitig, selbst die Sprache ist reich an Unterschieden: In der goldenen Mitte trifft man sich zu einem guten Kompromiss – goldene Wasserhähne indes sind ein Sinnbild für Dekadenz.

Etliche Gäste bedauern, dass der Landespresseball abgesagt worden ist

Gold allein macht nicht glücklich, lautet die Botschaft des Abends. Goldene Momente sollte man suchen, ist im Amici zu hören, das könnten Kleinigkeiten sein, die nichts mit Geld zu tun haben. Das kleine Glück liege oft näher als man denkt. „Ist es sinnvoll, wie ich mein Leben lebe?“ Diese Frage wird vielleicht gerade in harten Zeiten der Energiekrise, der Pandemie und des Ukraine-Krieges noch öfter gestellt. Die Goldkinder-Initiatoren wollen Beispielvorleben, was zur neuen Lebenseinstellung einstellen könnten: Wem es gut gehe, wer also ein „großes Goldkind“ sein, sollte „kleinen Goldkindern“, denen es nicht so gut geht, das Leben ein bisschen zu erleichtern – und könne dabei noch Spaß haben.

Bei der Charity-Gala im Amici wird immer wieder bedauert, dass der Landespresseball auch für diesen Herbst abgesagt worden ist. Deshalb sind die Gäste froh, dass an diesem Abend das gesellschaftliche Leben aufblüht. Die Absage des Presseballs, ist zu hören, sei „kein gutes Vorbild“. Diese Absage ziehe weitere Absagen nach sich, wird befürchtet. Ein Presseball sei aber eine ganze andere Dimension, wendet ein weiterer Gast ein, da käme vor allem ein älteres Publikum, das in der Pandemie aus Vorsicht lieber zuhause bleibe. Mit Maskenpflicht, die nicht auszuschließen ist, sei ein Ball nicht möglich. Die Veranstalter müssten „wirtschaftlich denken“.

Promis sind bei der Goldgala im Amici selten da. Promis lassen sich lieber einladen. Wenn Fallbacher und Keller zum Helfen bitten, zahlt jeder selbst – und fühlt sich am nächsten Morgen ein bisschen besser, weil das ausgegebene Geld zu einem Teil Bedürftigen zugute kommt.