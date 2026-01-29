Athina Onassis, die Enkelin von Aristoteles Onassis, meidet normalerweise die Öffentlichkeit. Doch bei der Pariser Haute-Couture-Woche zeigte sich die Milliardenerbin nun bei einer Charity-Gala - und präsentierte sich dabei mit einem völlig neuen Look.

Sie gilt als besonders zurückgezogen lebende Milliardenerbin - umso größer war die Überraschung, als Athina Onassis (41) bei der Pariser Haute-Couture-Woche erschien. Die Enkelin des legendären Reeders Aristoteles Onassis (1906-1975) besuchte die Show von Stéphane Rolland im historischen Cirque d'Hiver Bouglione und sorgte damit für Aufsehen in der Modewelt.

Wie unter anderen die "Greek City Times" berichtet, unterstützte sie gemeinsam mit der französischen First Lady Brigitte Macron (72), Präsidentin der Stiftung, die Wohltätigkeitsveranstaltung der Fondation des Hôpitaux für gefährdete Jugendliche. Die Onassis-Erbin engagiert sich seit Jahren für Kunst und Kultur.

Mit dunkler Mähne auf dem roten Teppich

Mindestens ebenso bemerkenswert wie ihr Erscheinen war der neue Look der 41-Jährigen. Statt der gewohnten hellen Strähnen in ihrem natürlichen Aschblond präsentierte sie ihr Haar in einem dunklen Braunton. Zudem waren sie toupiert und in voluminösen Wellen nach hinten gestylt.

Ihr Outfit unterstrich die elegante Verwandlung: Ein schwarzes Midi-Kleid mit integriertem Cape umspielte ihre Silhouette, dazu kombinierte sie schlichte schwarze High Heels. An ihrer Hand funkelte ein Diamantring mit einem markanten Saphir im Zentrum, die Ohren schmückten dezente Stecker. Das Make-up setzte dramatische Akzente - dunkel betonte Augen und ein zarter Mauve-Ton auf den Lippen.

Ein Leben abseits des Rampenlichts

Dass Athina Onassis überhaupt öffentlich auftritt, gleicht einer kleinen Sensation. Die "Goldene Erbin", wie sie in Griechenland genannt wird, lebt bewusst fernab des Medienrummels. Ihr Zuhause hat sie Berichten zufolge in einer ruhigen Gegend zwischen den Niederlanden und Belgien gefunden.

Ihr letzter öffentlicher Auftritt vor der Couture-Show liegt dennoch nur wenige Monate zurück: Im Juli 2025 besuchte sie den glamourösen Bal d'Été in Paris, kuratiert von Regisseurin Sofia Coppola (54). Davor hatte sie sich im März 2025 nach dreijähriger Pause bei einem Kunst-Event der Friends of the Pompidou Centre gezeigt.

Das schwere Erbe einer Dynastie

Die Scheu vor der Öffentlichkeit mag auch mit der tragischen Familiengeschichte zusammenhängen. Ihr Großvater Aristoteles Onassis baute ein Schifffahrtsimperium auf und galt als einer der reichsten Männer seiner Zeit - sein geschätztes Vermögen betrug bei seinem Tod 1975 rund 2,5 Milliarden US-Dollar.

Doch der Reichtum bewahrte die Familie nicht vor schweren Schicksalsschlägen: Onassis' Sohn Alexander starb mit nur 24 Jahren bei einem Flugzeugabsturz. Athinas Mutter Christina kämpfte zeitlebens mit Depressionen und verstarb 1988 im Alter von 37 Jahren an einem Herzinfarkt. Athina war damals drei Jahre alt.