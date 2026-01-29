Athina Onassis, die Enkelin von Aristoteles Onassis, meidet normalerweise die Öffentlichkeit. Doch bei der Pariser Haute-Couture-Woche zeigte sich die Milliardenerbin nun bei einer Charity-Gala - und präsentierte sich dabei mit einem völlig neuen Look.
Sie gilt als besonders zurückgezogen lebende Milliardenerbin - umso größer war die Überraschung, als Athina Onassis (41) bei der Pariser Haute-Couture-Woche erschien. Die Enkelin des legendären Reeders Aristoteles Onassis (1906-1975) besuchte die Show von Stéphane Rolland im historischen Cirque d'Hiver Bouglione und sorgte damit für Aufsehen in der Modewelt.