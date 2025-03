Charity für mentale Gesundheit: Prinz William im Charme-Modus

Prinz William stattete einer Einrichtung für mentale Gesundheit in London einen Besuch ab. Für das Herzensprojekt legte er großes Interesse und solide Computerkenntnisse an den Tag.

Nur einen Tag nach seinem Besuch im Royal Berkshire Krankenhaus in Reading hat Prinz William (42) eine Charity für mentale Gesundheit im Londoner Stadtviertel White City besucht. Der britische Thronfolger wählte für seinen Stippvisite bei der Organisation namens Mental Health Innovations (MHI) ein legeres Outfit: Über ein blaues Hemd, bei dem er mehrere Knöpfe offen gelassen hatte, trug er ein schlichtes, zu seiner dunklen Hose passendes Jackett.

Noch offenherziger als sein Hemd war Williams Laune: Bilder von dem Besuch zeigen den Sohn von König Charles (76) in regem Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtung, die 2017 im Zuge der The Royal Foundation von ihm und seiner Ehefrau Prinzessin Kate (43) ins Leben gerufen worden war.

Ziel von Mental Health Innovations ist es unter anderem, Menschen mit psychischen Problemen rasche und unkomplizierte Unterstützung zu bieten. Hierzu wurde 2019 etwa ein 24-Stunden-Dienst namens Shout ins Leben gerufen, bei dem Hilfesuchende per Textnachricht in Kontakt mit freiwilligen Helferinnen und Helfern treten können.

Anlass für Prinz Williams Besuch stellte laut "Daily Mail" die Fusion von Mental Health Innovations mit einer weiteren Charity dar, die den Namen The Mix trägt. Auch The Mix bietet einen kostenlosen digitalen Service, der speziell auf Personen unter 25 Jahre ausgerichtet ist und ihnen bei dringlichen Fragen in wichtigen Angelegenheiten helfen soll. An einer Stelle seines Aufenthalts war zu sehen, wie sich der sichtlich interessierte William an einem Laptop erklären ließ, wie die freiwilligen Mitarbeiter durch KI-simulierte Übungsunterhaltungen für den Umgang mit echten Menschen geschult werden.

Hilfe für die Helfer

Einen Tag zuvor hatte Prinz William das Royal Berkshire Krankenhaus besucht - die Geburtsklinik von Prinzessin Kate. Dort war im März 2020, also vor exakt fünf Jahren, der erste an Covid-19 erkrankte Patient im Vereinigten Königreich verstorben.

Vor Ort sah sich William, der auch hier ohne seine Ehefrau angereist war, die positiven Effekte von NHS Charities Together an. Der Zusammenschluss von Wohltätigkeitsorganisationen hat es sich unter anderem zum Ziel gesetzt, jenen zu helfen, die anderen helfen: den Mitarbeitenden von Kliniken sowie Freiwilligen, die sich ab 2020 an vorderster Front gegen die Corona-Pandemie stemmten.