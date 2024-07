Charity-Event in Stuttgart: „Stans for good“-Veranstaltung rund um die Tatti-Bar

1 Von 14 bis 22 Uhr findet der offizielle Teil der Veranstaltung auf dem Gelände rund um den Pierre-Pflimlin-Platz 3 statt. Foto: Veranstalter

Die Kommunikationsagentur Stan Studios, die Hilfsorganisation Stelp und die City-Initiative Stuttgart laden ins Tatti. Am Samstag wird getanzt, gefeiert – und gespendet.











Tanzen, essen, trinken und gleichzeitig auch noch Menschen in Not helfen: Am Samstag, 20. Juli, ist in Stuttgart schier nichts unmöglich. Die Kommunikationsagentur Stan Studios lädt zusammen mit der Hilfsorganisation Stelp und der City-Initiative Stuttgart (CIS) zu „Stans for good“ ein. „Das Hauptziel dieser Veranstaltungen ist es, Spenden zu sammeln, um die lobenswerte Arbeit von Stelp zu unterstützen“, sagt Lena Breitmaier von Stan Studios.