Charity-Event bei Thorsten Strotmann in Stuttgart: Der Kiwanis-Präsident ruft dazu auf, „nicht ins Blaue zu wählen“

Selbst ein außergewöhnlicher Magier wie Thorsten Strotmann kann die perfekte Welt nicht herbeizaubern. Aber mit seinem anderthalbstündigen Auftritt ohne Gage hilft er am Mittwochabend vor 200 Gästen mit, dass die Welt ein kleines bisschen besser wird. Der Charity-Event in seinem Theater im Römerkastell bringt 18 600 Euro für den Kiwanis-Club in Stuttgart, der damit Gutes tut.

Zoltán Bagaméry berichtet, wie er in Kontakt mit sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche kommt. Behörden nennen keine Namen und Adressen, weil der Datenschutz dies verbietet. Der Kiwanis-Präsident brachte ein Plakat in einem Tafelladen an, auf dem zu lesen war, dass sich junge Menschen zum kostenlosen Schwimmunterricht anmelden könnten. „Innerhalb kurzer Zeit hatten wir etwa 60 Nachfragen“, sagt er.

Der Kiwanis-Club will dort helfen, wo staatliche Hilfen fehlen. Beim Charity-Event in Strotmanns Magic Lounge im Römerkastell zahlen die Gäste jeweils 89 Euro, dafür gibt es Essen und Getränke, von Sponsoren wie Wasenwirt Marcel Benz gestiftet, sowie die Show des Hausherrn Thorsten Strotmann. Sehr viele spenden mehr, als auf dem Ticket steht.

In Strotmanns Magic Lounge gibt es nur sieben Zuschauerreihen mit bestem Blick auf den Künstler. Foto: ubo

Was es aus Sicht des Kiwanis-Präsidenten bei der Wahl zu beachten gilt

Zur Begrüßung spricht unter anderem Kabarettist Christoph Sonntag, der Spenden für seine „Stiphtung“ nutzt, um etwa Demokratiekurse für junge Menschen zu geben. „Vor Jahren hätten wir nicht gedacht, dass dies einmal nötig sein wird“, sagt er. Durch das Erstarken rechtsextremer Kräfte in Deutschland sieht er die Demokratie gefährdet.

Auch Bagaméry spricht, kurz vor der Bundestagswahl, in seiner Begrüßung das zentrale Thema dieser Tage an. Eine Wahlempfehlung gibt er nicht, ruft aber dazu auf, unbedingt wählen zu gehen. Dabei gelte es, drei Punkte zu beachten, sagt er: „Punkt eins ist, man sollte nicht ins Blaue wählen. Punkt zwei: Nicht wählen, wenn man blau ist. Und Punkt drei: Niemanden wählen, der blau ist.“ Blau ist die Farbe der AfD.

Etliche Stadtpromis feiern mit

Der Beifall der etwa 200 Gäste, darunter der frühere VfB-Torwart Timo Hildebrand, die Autorin Chris Grünberger, der Unternehmer Jens Caspar und Modedesigner Tobias Siewert, ist stark. Zwei Gäste aber verlassen demonstrativ und verärgert das Theater. „Eine Veranstaltung, bei der für Kinder gesammelt wird, darf nicht für ideologisches Gedankengut verwendet werden“, sagt der Besucher, der gespendet hat, aber noch vor Beginn der Show nach Hause eilt.

Als Christoph Sonntag vom wütenden Abgang zweier Gäste hört, was sich im Theater rasch herumspricht, sagt er: „Dann haben wir ja alles richtig gemacht!“ Bei der Bundestagswahl müsse man die Demokratie stärken, findet er. Der Kabarettist begrüßt deshalb, dass der Präsident von Kiwanis Stuttgart klare Kante gegen die AfD gezeigt habe.

Mit seinem Charme, Witz und etlichen Überraschungsmomenten begeistert Magier Thorsten Strotmann die Gäste des Benefiz-Fests – und zwar „hautnah“, so heißt auch sein Programm. Im intimen Close-Up-Theater sitzt das Publikum fast in Greifweite zum Künstler. Diese in Deutschland und vielleicht sogar in Europa einzigartige Mini-Bühne ist so erfolgreich, weil der Chef, ein früherer BWL-Student, von Geld und Kunst gleichermaßen was versteht. Der 52-Jährige ist nicht nur ein verblüffender Magier, sondern auch ein hervorragender Entertainer.