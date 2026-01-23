Charity-Dinner beim Stanglwirt: Arnold Schwarzenegger versteigert sich in Kitzbühel selbst

Bei seinem Charity-Dinner in Kitzbühel hat Arnold Schwarzenegger ein ganz besonderes Angebot gemacht: Für den guten Zweck konnten Gäste ein persönliches Fitness-Training mit dem Hollywoodstar ersteigern. Die "Steirische Eiche" eröffnete damit den Society-Reigen rund um die Hahnenkammrennen.

Mit Arnold Schwarzenegger (78) trainieren? Bei seinem fünften "Klima-Charity-Dinner" beim "Stanglwirt" vor den Toren Kitzbühels machte der Hollywoodstar diesen Traum möglich - zumindest für Gäste mit gut gefüllter Brieftasche. Für den guten Zweck kam ein ganz persönliches Fitness-Training mit dem ehemaligen Bodybuilding-Champion und Gouverneur von Kalifornien unter den Hammer. Mindestgebot: 40.000 Euro.

Doch das war nicht das einzige Highlight der Auktion am Donnerstagabend: Eine Luxusuhr der Marke Audemars Piguet stand mit einem Startgebot von 60.000 Euro zur Versteigerung, ein Wohnzimmerkonzert von The BossHoss lockte ab 25.000 Euro. Die Band scherzte gegenüber "oe24" im Vorfeld: "Vor zwei Jahren wurden wir für 100.000 Euro 'verkauft'. Vielleicht bietet ja heuer jemand mehr - es ist ja für einen guten Zweck."

1,55 Millionen Euro im Vorjahr

Die Erlöse kommen Schwarzeneggers "Climate Initiative" zugute, die auch in diesem Jahr den "Austria World Summit" in Wien ausrichten wird. Im vergangenen Jahr spielte das Event 1,55 Millionen Euro ein - ein Bestseller war damals eine Luxusuhr aus "Arnies" Privatbesitz, die für stolze 170.000 Euro den Besitzer wechselte.

Wie gewohnt nahm Schwarzenegger vor dem Dinner ein ausgiebiges Bad im Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich. Der Hollywoodstar war bereits am Mittwoch aus Los Angeles angereist und in seinem erklärten Lieblingshotel abgestiegen. Sein Look am Donnerstag: leger mit dezent trachtigem Janker, hellblauem Hemd und Jeans. Die "Steirische Eiche" hatte unter anderem Skilegende Franz Klammer, FIS-Präsident Johan Eliasch und den italienischen Skirennläufer Dominik Paris im Schlepptau.

Zahlreiche Promis auf dem Red Carpet

Der Red Carpet litt in jedem Fall nicht unter Promi-Mangel: "Arnie"-Buddy und Ex-Bodybuilder Ralf Möller, Model Alena Gerber, das Musikduo The BossHoss, "Bergdoktor"-Star Mark Keller und DJ Ötzi gehörten zu den zahlreichen Gästen, die sich posierfreudig den Fotografen zeigten. Zeitgleich zum Promi-Auflauf im "Stanglwirt" wurden in der "Goldenen Gams" in Kitzbühel die 86. Hahnenkammrennen offiziell eröffnet.