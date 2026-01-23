Charity-Dinner beim Stanglwirt: Arnold Schwarzenegger versteigert sich in Kitzbühel selbst

Bei seinem Charity-Dinner in Kitzbühel hat Arnold Schwarzenegger ein ganz besonderes Angebot gemacht: Für den guten Zweck konnten Gäste ein persönliches Fitness-Training mit dem Hollywoodstar ersteigern. Die "Steirische Eiche" eröffnete damit den Society-Reigen rund um die Hahnenkammrennen.
Mit Arnold Schwarzenegger (78) trainieren? Bei seinem fünften "Klima-Charity-Dinner" beim "Stanglwirt" vor den Toren Kitzbühels machte der Hollywoodstar diesen Traum möglich - zumindest für Gäste mit gut gefüllter Brieftasche. Für den guten Zweck kam ein ganz persönliches Fitness-Training mit dem ehemaligen Bodybuilding-Champion und Gouverneur von Kalifornien unter den Hammer. Mindestgebot: 40.000 Euro.